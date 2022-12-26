25 Aralık 2022 Masterchef elenen isim kim oldu?

TV8’de ekrana gelen MasterChef Türkiye’de, bu sezonun on yedinci eleme heyecanı yaşandı. Yeni sezonda hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunları sonrasında potaya giren 4 yarışmacıdan biri dün akşam elendi. Eleme gecesinde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları heyecana boğuldu. Masterchef’te bir yarışmacı elenerek hayallerine veda etti. Peki, MasterChef kim elendi? İşte 25 Aralık 2022 "Masterchef Türkiye’de kim gitti" sorusunun yanıtı!

Elenen isim bu akşam belli oldu. MasterChef Türkiye'de finale doğru son 6 yarışmacı kaldı. Tolga, Burak Kaya, Görkem ve Metin arasından birisi elenecek.



Metin 41

Tolga 32

Burak 33

Görkem 35



MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Tolga oldu.



Görkem, ''Üzgünüm. Az kaldı. Bildiğim tabaktı. Daha iyi puan alabilirdim.'' dedi ve ilk 5'e girmeye hak kazandı.

Tolga MasterChef Türkiye'ye 6. olarak veda etti.



Tolga Şener, ''Herkese teşekkür ederim. Herkes çok iyi. Ekibe teşekkür ederim. Çok uzun zamandır buradayız. Tansiyonumuz bazen yükseldi azaldı. Saygısızlığım olduysa özür dilerim. Keyifli yolculuktu. Çok heyecanlıyım başlarda. Bir şekilde buraya kadar geldim. Geldikten birkaç hafta sonra elenseydim yıkıcı olurdu. 6. olmak kötü bir skor değil. Son bir iki haftaya kadar gelmiş oluyorum. Bundan sonra da aynı yolda yürümeye devam edeceğim. İnanılmaz bir tecrübe oldu benim için. Sizden çok fazla şey öğrendim. Öğrenmek için gelmiştim. Tam olarak bunu aldım. Yol göstericim oldunuz. Kaliteli ürünler yapmak istiyorum. Vegan, vejetaryen yapacağım. Glutensiz özel diyetlere yönelik işler yapmak istiyorum. Bakalım. Burada benim için güzel bir basamak oldu.'' ifadelerini kullandı.

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26/12/2022 09:54