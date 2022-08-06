25 gün sonra bulunan boğayı AHBAP satın aldı

Kepsut ilçesi kırsal İsaalan Mahallesi muhtarı Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 9 Temmuz’da sabah saatlerinde, boğayı kesmek için Yenice Mahallesi’ne götürdü. Kesimden önce kaçan boğa, 25 gün sonra 25 kilometre uzaklıktaki Kayaeli Mahallesi’nde bulundu.

Kocabıyık’ın boğayı 1 hafta sonra oğlunun düğününde keseceğini söylemesinin ardından, Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı AHBAP Derneği, boğayı sahiplenmek ve bir çiftlikte bakılması için harekete geçti. Kocabıyık, kendisini arayan Haluk Levent’ten 30 bin lira istedi. Muhtar ile iletişime geçen AHBAP boğayı satın aldı ancak fiyat açıklanmadı.

“KENDİSİNİ KIRAMADIK”

İstanbul’dan bir iş insanın daha hayvanı sahiplenmek istediğini söyleyen Muhtar Ramazan Kocabıyık, “Satmak istemediğimi söyledim. Haluk Levent arayınca ona da satmak istemediğimi söyledim ama kıramadım. Kendisi çok değer verdiğimiz ve sık sık hayır işleri ile adını duyduğumuz bir sanatçı. Kendisini kıramadık” dedi. (DHA)

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06/08/2022 09:27