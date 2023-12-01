25 günde 25 Noel filmi izleyen bir kişiye 2 bin 500 dolar verilecek

Ateşin karşısında en sevdiğiniz Noel filmini izlerken sıcak bir içecekle gevşemenin tam mevsimi, peki ya bunun için size para verilseydi?

CableTV, her yıl yaptığı gibi "Neşe Şefini" arıyor. Son derece önemli ve bayrama sorumluluk duygusuyla yaklaşmayı gerektiren bir işi üstlenecek bu çalışan, Noel filmlerini izleyecek.

Şirket, 25 günde 25 Noel filmi izleyerek Noel geleneğine vereceği hizmet karşılığında 2 bin 500 dolar kazanacak bir kişi arıyor.

Elbette bu işte bir bit yeniği olmalı değil mi? CableTV'nin karşılığında istediği tek şey, izlediğiniz her filmin kaydını tutmanız ve bunları üç kategoride sıralamanız: Nostalji, Yürek Isıtan Hikaye Anlatımı ve Bayram Neşesi.

Ayrıca filmlerin Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, Max, Apple TV+ ve Hallmark Movies Now olmak üzere 7 özel yayın platformundan izlenmesini istiyorlar.

Neşe Şefi'nin platformları, kullanımlarının ne kadar kolay olduğu, herhangi bir düşük kalite veya hata koduyla karşılaşıp karşılaşmadıkları ve Noel filmleri yelpazelerinin ne kadar iyi olduğu açısından sıralaması gerekecek.

Peki ya 7 platforma da aboneliğiniz yoksa? CableTV, 2 bin 500 dolara ek olarak, her biri için yıllık abonelik sağlayacak ki bunun değeri toplamda 975 doları buluyor.

CableTV, ister Hallmark'ın bayram filmi yüklemesi, ister Disney'in klasikleri ya da Rankin ve Bass'in nostaljik stop-motion filmleri olsun, seçtiğiniz 25 filmi izlemenizden memnuniyet duyacak.

Belki maratonunuza Will Ferrell'in neşeli filmi Elf'le başlar, Hollywood klasiği Şahane Hayat'ı (It's A Wonderful Life) izler hatta Zor Ölüm'le (Die Hard) "Bu bir Noel filmi mi?" tartışmasına girersiniz.

Başvurmak için 18 yaşından büyük bir ABD vatandaşı olmanız gerekiyor. CV, kısa bir özgeçmiş ya da mülakat gerekmiyor; sadece web sitelerinde yer alan ve neden bu iş için doğru kişi olduğunuz sorusunu içeren kısa bir formu doldurmanızı istiyorlar.

CableTV'nin web sitesinde "Bunun dışında, tek şart bayram filmlerine derin bir sevgi duymanız, içinizin kıpır kıpır etmesi ve 25 günde 25 film maratonu yapma iradesine sahip olmanız" diye yazıyor.

Ama acele etmeniz gerekiyor! Başvurular bu akşam (1 Aralık) 23.59'da (Sıradağlar Saatine göre) sona eriyor. Hayalleri süsleyen bu işi kazanan şanslı kişi 5 Aralık'ta açıklanacak.

Bu yıl CableTV'nin "Hayalindeki İş" yarışmasının 4.'sü düzenleniyor. Yarışma ilk olarak pandemiyle geçen zorlu bir yılın ardından 2020'de neşeleri geri getirmenin bir yolu olarak başlamıştı.

CableTV Pazarlama Direktörü Garrett Briggs, Fox Business'a, "Kovid-19 kısıtlamaları ve endişeleriyle dolu bir yılın ardından, bayram sezonunu biraz daha neşeli ve renkli hale getirmeyle birlikte birinin hayatında küçük bir fark yaratmanın bir yolunu bulmak istedik" dedi.

Independent Türkçe