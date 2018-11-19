25 Kasım Organizasyon Komitesi, Arter’i ziyaret etti

25 Kasım Organizasyon Komitesi, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Mağusa Kadın Merkezi Derneği Başkanı Sıdıka Özdoğan başkanlığında Akova Kadınlar Derneği ile Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği, komiteyi oluşturan 15 kadın örgütünü temsilen İsmail Arter’i ziyaret etti ve etkinliklere davet etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yapılacak etkinliklerden dolayı kadın derneklerini kutlayarak, yapılacak çalışmalarda komitenin yanında olacağını ifade etti.

Arter, “kadına karşı şiddetin olmaması gerektiğini ancak gelişmekte olan toplumlarda bunların görüldüğünü” ifade ederek, bu konudaki esas sıkıntının eğitim olduğuna işaret etti.

Çocukların gördüğü davranışları örnek alarak büyüdüğüne dikkat çeken ve bu konuda eğitimin ailede başlaması gerektiğini kaydeden Arter, bu konuda sığınma eviyle ilgili bir projelerinin olduğunu, sürdürülebilirliği ve idari yönden nasıl olacağı konusundan dolayı gecikme olduğunu, imkan anlamında bir sıkıntının olmadığını belirtti.

ETKİNLİKLER

Organizasyon kapsamında 21 Kasım Çarşamba günü saat 19.00’da Piyale Paşa Mahallesi Muhtarlığı’nda “Kurtuluş Son Durak” filminin gösterimi yapılacak.

22 Kasım saat 22.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Kadınım-Özgürüm-Farkındayım konserler dizisi ve 23 Kasım saat 19.00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda panel ve atölye çalışması, 25 Kasım’da saat 15.00’te DAÜ çemberinden Sakarya çemberine yürüyüş yapılacak.