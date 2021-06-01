25 pozitif vakaya rastlandı!
01/06/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8500 olup, 24'ü yerel 25 pozitif vakaya rastlanmış 33 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 24 kişi ise yerel vakadır.
16 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Meriç-1/ Alayköy-1/ K.kaymaklı-2/ Gönyeli-3 / Metehan-9
Girne
Girne Merkez-2 / Ozanköy-1/ Zeytinlik-1/ Karakum-1
Gazimağusa
Ulukışla-1/ Sakarya-1
Lefke
Lefke Merkez-1
1 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8500
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 24
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.228. 110
Toplam Vaka Sayısı: 7345
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6998
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 314
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 268
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 17
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 125
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 200
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2152
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7057