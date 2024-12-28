25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
28/12/2024

25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Dipkarpaz-Yenierenköy anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Göktuğ Alkan hayatını kaybetti.

 

Polisin açıklamasına göre, Alkan saat 23.40'ta yönetimindeki FH 703 plakalı jeep araçla Dipkarpaz istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Alkan, önce bariyerlere, daha sonra da  karşı istikametten gelen Gamze Aydın (K-26) yönetimindeki KZ 481 plakalı salon araca çarptı.

 

Kaza sonucu Göktuğ Alkan kaza yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araç sürücüsü Aydın ile araçta yolcu olarak bulunan Yağmur Aydın (K-25) ise, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

 

Soruşturma devam ediyor.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.