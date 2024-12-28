25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Dipkarpaz-Yenierenköy anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Göktuğ Alkan hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre, Alkan saat 23.40'ta yönetimindeki FH 703 plakalı jeep araçla Dipkarpaz istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Alkan, önce bariyerlere, daha sonra da karşı istikametten gelen Gamze Aydın (K-26) yönetimindeki KZ 481 plakalı salon araca çarptı.

Kaza sonucu Göktuğ Alkan kaza yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araç sürücüsü Aydın ile araçta yolcu olarak bulunan Yağmur Aydın (K-25) ise, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.