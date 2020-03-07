25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Muhammad Ibrar,  çalışmakta olduğu iş yeri içerisinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

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07/03/2020
HK

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25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Güngör’de, dün öğleden sonra çalıştığı iş yerinde rahatsızlanan 25 yaşındaki Muhammad Ibrar (E) hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Diğer polisiye haberler:

ALSANCAK’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Alsancak’taki uyuşturucu operasyonunda yaşları 22 ile 39 arasında değişen 3 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri dün akşam Alsancak’ta operasyon yaptı. 
D.A.’nın (E-26) tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. D.A.’nın yolcu olarak bulunduğu ve A.K.’nin (K-22) sorumluluğunda olan araçta da MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulundu. 
D.A. ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.K. (K-22) ile M.U.(E-39) tutuklandı.
UYUŞTURUCU NEDENİYLE ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Öte yandan uyuşturucu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında aranan Y.B.’nin (E-39) dün tutuklandığı açıklandı. 
Y.B’nin Lapta’daki evindeki aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Y.B. tutuklandı.
Söz konusu şahıs önceki gün Alsancak'ta V.T.’nin (E-35) aracında bulunan yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 2 adet ucu yanık sigarayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranıyordu. 

07/03/2020 12:38
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TAGS: Muhammad Ibrar, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri
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