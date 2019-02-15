25 yaşındaki yaya ezildi!

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa’da bir araç Türkmenistan uyruklu 25 yaşındaki Shahlo Bekenova isimli yaya çarptı. Kaza sonrası yaralanan yaya Bekenova, olay yerine giden 112 acil servis aracı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre: Bugün saat 19.50 sıralarında, Lefkoşa'da Kemal Aksay Caddesi üzerinde, 27 yaşındaki Merve Türksev, yönetimindeki NS 911 plakalı salon araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Şefler Pastanesi önlerine geldiği zaman o esnada yolu batıdan doğuya doğru yaya olarak geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu 26 yaşındaki Shahlo Bekenova'ya çarptı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Shahlo Bekenova kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.