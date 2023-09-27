25. Afife Tiyatro Ödülleri adayları açıkladı

25’inci Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin bu seneki adayları belli oldu. Haldun Dormen Özel Ödülü’nü 1923 Müzikali kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazanan Merve Dizdar oldu. Ödül töreni 3 Ekim'de gerçekleşecek.

25 yıldır Türk tiyatrosunun bir parçası haline gelen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin bu seneki adayları açıklandı. Adaylar, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve tiyatronun duayen sanatçısı Haldun Dormen’in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

3 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek ödül töreni öncesi yapılan basın toplantısında 12 kategoride yarışacak 60 aday açıklandı. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Prof. Dr. Cevat Çapan’ı, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne ise Güzel Son isimli oyunuyla Hakan Tabakan’ı layık görüldüğü açıklandı.

Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü 1923 Müzikali kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise başarılı oyuncu Merve Dizdar oldu.