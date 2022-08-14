25. Avrupa Atletizm Şampiyonası, yarın Almanya'da başlayacak

25. Avrupa Atletizm Şampiyonası, Almanya'nın Münih kentinde yarın başlayacak.

Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih Olimpiyatları’nın 50. yılına denk gelen ve 48 ülkeden bin 540 atletin mücadele edeceği şampiyonada Türkiye'yi 39 sporcu temsil edecek.

Şampiyonanın ilk gününde Türkiye’den maratonda Ömer Alkanoğlu ve Polat Kemboi Arıkan, sırıkla atlamada Buse Arıkazan, güllede Emel Dereli, Pınar Akyol ve Alperen Karahan, disk atmada Özlem Becerek, 100 metrede Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes ve Kayhan Özer, üç adımda Necati Er ve 10,000 metre kadınlar finalinde Yasemin Can, yarışacak.

Yarışmalar, TRT Spor Yıldız’dan ve European Athletics’in web sitesi üzerindeki Eurovision kanallarından canlı izlenebilecek.

Münih 1972 Olimpiyatları’nın yapıldığı Olympiapark’ta düzenlenecek şampiyonaya 20 kez katılan Türkiye, bu organiazsyonlarda 11 altın, 8 gümüş, 9 bronz madalya elde etti.

Türkiye, 2016 yılında 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz, 2018 Berlin’de ise 1 altın 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanmıştı.

Atletizm milli kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Kadınlar:

800 metre: Ekaterina Guliyev

Sırıkla atlama: Buse Arıkazan

5000 metre ve 10,000 metre: Yasemin Can

Gülle atma: Emel Dereli, Pınar Akyol

Disk atma: Özlem Becerek

Çekiç atma: Kıvılcım Kaya Salman

3000 metre su engelli: Tuğba Güvenç, Ruken Tek

Üç adım atlama: Gizem Akgöz, Tuğba Danışmaz

Cirit atma: Eda Tuğsuz

20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez, Kader Dost, Ayşe Tekdal

Erkekler:

100 metre: Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer

200 metre: Ramil Guliyev

10,000 metre: Aras Kaya

Maraton: Ömer Alkanoğlu, Polat Kemboi Arıkan

3000 metre su engelli: Hilal Yego

110 metre engelli: Mikdat Sevler

400 metre engelli: Yasmani Copello, İsmail Nezir

Yüksek atlama: Enes Talha Şenses

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

Üç adım atlama: Necati Er

Gülle atma: Alperen Karahan

Çekiç atma: Özkan Baltacı

Cirit atma: Emin Öncel

20 kilometre yürüyüş: Abdülselam İmuk, Şahin Şenoduncu, Salih Korkmaz

4×100 metre: Ertan Özkan

4×400 metre: Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, Batuhan Altıntaş

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14/08/2022 12:41