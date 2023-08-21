25. Bay Kuzey Kıbrıs 2023 ve 36. Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması 2023 İşte adaylar…

Güzellikleri Yaşa ve Yaşat ilkesi ile 1984 Yılı ile başlayan ve '40 Yılın Yarışması' olarak adlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek tescilli güzellik yarışması Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 1995 yılından günümüze, çeyrek asrında, Kuzey Kıbrıs’ın ilk sosyal sorumluluk ve farkındalık yarışması olarak gerçekleşen 25. Bay Kuzey Kıbrıs 2023 yarışmaları finalistleri belirlendi.

Bir KKTC Geleneği olarak, 1984 Yılından beri '' Bir Bülent Günkut Prodüksiyonu '' Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması, 40 Yılın yarışması duruşu, ve 25. Bay Kuzey Kıbrıs 2023 yarışmaları görkemli finali The Arkın İskele Hotel'de 31 Ağustos Perşembe gecesi BRT 60. Yıl etkinlikleri kapsamında BRT ekranlarından canlı yayınla taçlanacak... Miss Kuzey Kıbrıs 2023 finalinde 14 finalist ve Bay Kuzey Kıbrıs 2023 finalinde 13 finalist 2023 yılının kraliçe ve bayı olmak için finalde yer alacak.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği yarışmaların davetiyelerinin tüm gelirini, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bırakma kararını aldı. 31 Ağustos Perşembe gecesi yaşanacak muhteşem finalin giriş davetiyeleri KHYD Lefkoşa Merkez ve KKTC Genelindeki KHYD şubelerinden temin edilebilecek.



Yapılan açıklamada “Amaçlı güzellikler anlamlı desteklerle yücelir” ifadeleri kullanıldı.