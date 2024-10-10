25. Geleneksel Büyükkonuk Eko Günü Pazar günü yapılacak

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, 25. Geleneksel Büyükkonuk Eko Günü’nün Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 25.’sinin düzenleneceği Geleneksel Büyükkonuk Eko Günü etkinliği ile kültürel mirasın en güzel şekilde yaşatmaya ve dolu dolu bir gün geçirterek unutulmaz anlar yaşatmayı amaçladıklarını belirtildi.

Büyükkonuk Köyü’nde gerçekleşecek etkinlikte tüm halk davet edildi.

Eko Günü kapsamında, yerel kültürü ve gelenekleri yansıtan etkinliklerin, yerli üreticilerin doğal ürünleri ve çeşitli kültürel aktivitelerin ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunmayı hedeflediği vurgulandı.

Etkinliğin saat 10.30’da Aytaç Çağın’ın keman dinletisi ile başlayacağı, ardından Grup Traffic, Ferdi Usbahalı ve Murat Çığ gibi sanatçıların sahne alacağı, Kıbrıs Havaları Derneği müzisyenlerinin ise gün boyu etkinlikte yer alacağı belirtildi.

Ayrıca çocuklar için HASDER iş birliği ile çeşitli atölye çalışmaları düzenleneceği ifade edildi.

Atölyelerde, çocuklar Sesta örücülüğü, andrez (üç taş) atölyesi, markutti atölyesi, topaç, torba yarışı, yumurta yarışı, bohurdanlık boyama ve sek sek gibi aktivitelerle hem eğleneceği hem de el becerilerini geliştirecek.