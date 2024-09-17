25. TÜRKSOY Opera Günleri, Bellapais Manastırı’ndaki konser ile başlayacak

Kuzey Kıbrıs’ın yetiştirdiği ilk kadın Besteci Kamran Aziz’e ithaf edilen 25. TÜRKSOY Opera Günleri perşembe akşamı başlıyor.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamındaki ilk konser perşembe akşamı Bellapais Manastırı’nda, ikinci konser Cuma günü Gazimağusa Othello Kalesi’nde ve son konser ise 25 Eylül Çarşamba günü Ankara’da yapılacak.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRKSOY ve T.C. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün işbirliğinde düzenlenen etkinlikteki konserler halka açık ve ücretsiz konserler saat 20.00’de başlayacak.

-KKTC'yi temsilen Nejla Egemen sahne alacak

Türk dünyasından opera sanatçılarının sahne alacağı konserlerde, KKTC’yi temsilen Opera Sanatçısı Mezzo Soprano Nejla Egemen sahne alacak Konserlerde, KKTC’nin yanı sıra TÜRKSOY’a üye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Kuzey Irak’tan sanatçılar yer alacak. Sanatçılar Bellapais Manastırı ve Othello Kalesi konserlerinde piyano eşliğinde dünya klasikleri ile ülkelerinin ulusal opera aryalarından örnekler sunacak.

Egemen, 25. TÜRKSOY Opera Günleri KKTC konserlerinde Aziz’in Al Yemeni Mor Yemeni isimli şarkısını ve Carmen Operası’ndan Habanera aryasını seslendirecek.

1994 yılından bu yana düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri çerçevesinde her yıl KKTC ve Türkiye’de konserler düzenleniyor.