25. TÜRKSOY Opera Günleri’nin KKTC konserleri tamamlandı

25. TÜRKSOY Opera Günleri’nin KKTC konserleri dün akşam Othello Kalesi’ndeki konserle tamamlandı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Azerbaycan Sanatçısı Anton Ferstandt’ın okuduğu Giuseppe Verdi’nin Othello Operası’ndan Iago’nun aryası ile başlayan konserde ikinci sanatçı olarak sahne alan Kuzey Kıbrıslı Opera Sanatçısı Nejla Egemen de Kamran Aziz’in Ali Hoca’nın düzenlemesiyle “Al Yemeni Mor Yemeni” isimli şarkısını seslendirdi.

Kuzey Kıbrıs’ın Yetiştirdiği İlk Kadın Besteci Kamran Aziz’e ithaf edilen 25. TÜRKSOY Opera Günleri’nin ikinci konserinde KKTC’den Nejla Egemen’in yanı sıra Türk dünyası sanatçılarından Azerbaycan’dan Anton Fershtandt ile Nina Makarova, Kazakistan’dan Yerlan Zhandarbay, Türkiye’den Kamil Kaplan ve Irak Türkmenlerinden Ömer Türkmenoğlu, Kırgızistan’dan Piyanist Iuliia Babich eşliğinde sahne aldı.

-TÜRKSOY Opera Günleri Ankara’ya taşınıyor

25. TÜRKSOY Opera Günleri Bellapais Manastırı ve Othello Kalesi’ndeki KKTC konserlerinin ardından Ankara’ya Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi’ne taşınacağı bildirildi.

KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRKSOY ve T.C Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün iş birliğinde, Kültür Dairesi’nin organizasyonu ile düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri 25 Eylül Çarşamba akşamı Ankara’da düzenlenecek kapanış konseri ile tamamlanacak.