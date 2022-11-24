25. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, 27 Kasım’da başlayacak

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24/11/2022

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25. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, 27 Kasım’da başlayacak

5. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, 27 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Bellapais Manastırı'nda başlayacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar himayelerinde yapılacak 25. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali'nde Deniz Besim piyano resitali sunacak. Giriş ücreti 100 TL olan Festival biletlerine ise 0533 854 6417 veya 0392 8157540 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek. Deniz Besim; Mozart, Schubert, Chopin, Debussy ve Bartok'tan eserler icra edecek.

24/11/2022 12:49
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TAGS: 25. Uluslararası Bellapais Müzik Festiva
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