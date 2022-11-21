25. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali yapılacak

25. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, 27 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Bellapais Manastırı'nda yapılacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar himayelerinde yapılacak 25. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali'nde Deniz Besim piyano resitali sunacak. Giriş ücreti 100 TL olan Festival biletlerine ise 0533 854 6417 veya 0392 8157540 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

Açıklamaya göre Deniz Besim; Mozart, Schubert, Chopin, Debussy ve Bartok'tan eserler icra edecek.

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21/11/2022 11:13