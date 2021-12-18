2500 yıl öncesine ait mezarda ilginç keşif: Mumyaların dillerini altınla kaplamışlar

The National’ın haberine göre, Eski Mısırlılar, öbür dünyada yeraltı dünyasının tanrısı Osiris ile konuşmalarını sağlamak için bazen ölülerin ağızlarına altın varaklı diller yerleştiriyorlardı.

MÖ 664-525 yılları arasında hüküm süren Saite hanedanlığına ait mezarda arkeologlar içeride, ağzında altın bir dil olan iyi korunmuş bir erkek mumya içeren lahit keşfettiler. Mezarın diğer mezar eşyaları arasında bir tılsım, mumyalanmış organların saklandığı dört kanopik kavanoz ve sırlı çanak çömleklerden yapılmış 400 mezar heykelciği de vardı.

Barselona Üniversitesi’nden arkeolojik çalışmanın eş direktörü Esther Pons Mellado The National’a verdiği demeçte, “Bu çok önemli çünkü tamamen mühürlenmiş bir mezar bulmak son derece nadir.”

Eş direktör Maite Mascort da La Vanguardia’ya verdiği demeçte, “Gömülü kişinin kimliğini ortaya çıkaracağını varsaydığımız yazıtları hâlâ inceliyoruz” dedi. Mascort, ayrıca mumyalardan birinin bandajlarının üzerinde papirüs bulunduğunu ve araştırmacıların sayfaları hassas bir şekilde açıp incelemek için çalıştıklarını da söyledi.

Mumyaların kazıldığı Oxyrhynchus bölgesi, MÖ 664 ve MS 7’ye kadar uzanıyor ve şimdiye kadar keşfedilen en büyük ve en önemli arkeolojik alanlardan biri olarak kabul ediliyor.

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18/12/2021 15:28