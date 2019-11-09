Vasiliko’ya Alt Yapılar İçin Toplamda Yaklaşık 17 Milyon Euro

Fileleftheros gazetesi, söz konusu ödeneğin Rum Enerji Bakanlığı’nın, 2020 yılı bütçesinde yer aldığını yazdı.

Gazete Vasiliko’da, 2020 yılında başlayacak olan alt yapıların, 2022 yılına kadar tamamlanmasının beklendiğini, bunun neticesinde toplam maliyetin 2020 yılında 11 milyon, 2021’de 3.5 milyon ve de 2022’de ise yine 3.5 milyon Euro şeklinde paylaştırılacağını belirtti

09/11/2019 12:42