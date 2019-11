Michelle Obama'nın oy verme derneğine yeni ünlüler katıldı

ABD’nin eski first lady’si Michelle Obama, 2020 başkanlık seçimleri için şimdiden hummalı bir şekilde çalışıyor.

When We All Vote adlı, oy verme hakkı olan herkesin seçmen kaydının yapılması ve 2020 seçimlerine hazır hale gelmesi için çalışan bir derneği kuran Michelle Obama, derneğine ünlü destekçilerin katıldığını duyurdu.

Obama; Selena Gomez, Liza Koshy, Shonda Rhimes, Megan Rapinoe, Tracee Ellis Ross ve Kerry Washington’ın derneğin yeni ortak başkanları olduğunu açıkladı.

Derneğin halihazırdaki ortak başkanları Obama ile birlikte Lin-Manuel Miranda, Faith Hill, Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, basketbol yıldızı Chris Paul. 2018’de kurulan dernek, ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılacak başkanlık seçimi için oy verme hakkı olan herkesin seçmen kaydının yapılması için çalışıyor.

