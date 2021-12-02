257 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.572 olup, 206'sı yerel 257 pozitif vakaya rastlanmış, 305 kişi taburcu edilmiştir.

51 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 206 kişi ise yerel vakadır.

85 kişi Lefkoşa, 55 kişi Girne, 48 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

2 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.572

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 257

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 51

Yerel Vaka Sayısı: 206

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 305

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.150.879

Toplam Vaka Sayısı: 29.401

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 26.192

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3107

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3012

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 104

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 24

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 8190

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02/12/2021 18:59