26 ve 28 yaşındaki gençler hastanede tedavileri sonrasında tutuklandı

Lefkoşa’da kavga eden iki genç, birbirini kırık camla yaraladı; hastanede tedavilerinin ardından da tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre olay bugün 18.00 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi’nde meydana geldi.

A.O.G. (E-26) ve A.G.(E-28) aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerine kırık cam şişesiyle vurarak hafif yaralandı.

Kavgada sol kolundan yaralanan A.O.G. ile sol kol ve sağ dirsek kısmından yaralanan A.G. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis, iki gencin tutuklandığını ve haklarındaki soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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18/01/2022 20:46