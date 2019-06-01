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26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

26 yaşındaki Mehmet Aydın trafik kazasında yaşamını yitirdi.

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01/06/2019

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26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu Yeniceköy - Aslanköy kavşakları arasında, Ulukışla'da sakin Mehmet Aydın (E-26), yönetimindeki FL 624 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Yeniceköy kavşağını geçtikten sonra bugün saat 04:30 sıralarında, dikkatsizlik sonucu yolun solundan çıkarak okaliptüs ağacına çarptı. Kaza sonrası araç sürücüsü Mehmet Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi.

 

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