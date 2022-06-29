26 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti

Gazimağusa'da dün öğleden sonra meydana gelen kazada 26 yaşındaki Agajan Seyidov hayatını kaybetti

YAYAYA ÇARPTI

Dün saat 17:45 raddelerinde Gazimağusa’da Eski Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Ezgi ÖZOĞUL (K-30) , yönetimindeki RZ 732 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada yaya Agajan SEYİDOV (E-26) ‘a çarptı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucu ağır yaralanan Agajan SEYİDOV kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Araç sürücüsü Ezgi ÖZOĞUL tutuklanırken, Özoğul'un tedavisine Gazimağusa Devlet Hastanesi Cerrahi servisinde devam ediliyor

Bu habere tepkiniz:



29/06/2022 07:16