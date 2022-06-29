26 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti
29/06/2022
Gazimağusa'da dün öğleden sonra meydana gelen kazada 26 yaşındaki Agajan Seyidov hayatını kaybetti
YAYAYA ÇARPTI
Dün saat 17:45 raddelerinde Gazimağusa’da Eski Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Ezgi ÖZOĞUL (K-30) , yönetimindeki RZ 732 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada yaya Agajan SEYİDOV (E-26) ‘a çarptı
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonucu ağır yaralanan Agajan SEYİDOV kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Araç sürücüsü Ezgi ÖZOĞUL tutuklanırken, Özoğul'un tedavisine Gazimağusa Devlet Hastanesi Cerrahi servisinde devam ediliyor