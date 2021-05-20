26 yıllık devrin sonu: Microsoft Internet Explorer’ın fişini çekiyor26 yıllık devrin sonu: Microsoft Internet Explorer’ın fişini çekiyor

ABD’li yazılım şirketi Microsoft, ilk olarak 1995 yılında kullanıma sunduğu internet tarayıcısı Internet Explorer’ın kullanımını kaldırmayı planladığını açıkladı.

Yazılım devi yaptığı açıklamada, mevcut sürüm olan Internet Explorer 11 masaüstü uygulamasının, şirketin Windows yazılımının belirli sürümleri için önümüzdeki yıl 15 Haziran'dan itibaren desteklenmeyeceğini söyledi.

Uzun bir süre en popüler tarayıcı olarak kullanılan Internet Explorer, Alphabet’in sahibi olduğu Google’ın Chrome ve Apple’ın da Safari tarayıcılarının her geçen gün daha fazla kullanılmasıyla gittikçe daha az kullanılmaya başlamıştı.

PAZAR PAYI YÜZDE 2’NİN ALTINA İNMİŞTİ

Web analiz firması Statcounter'a göre Internet Explorer, Nisan ayında masaüstü bilgisayarlar için küresel tarayıcı pazar payında yüzde 2’nin altına indiği açıklanmıştı.

CHROME İLK SIRADA YER ALIYOR

Küresel internet tarayıcısı pazarında yüzde 65 ile Google Chrome ilk sırada yer alırken Apple’ın Safari’si ise yüzde 10 Pazar payına sahip durumda. Microsoft’un Edge tarayıcısı ise yüzde 8 ile üçüncü sırada yer alıyor.

AKILLI TELEFON VE TABLETLER MASAÜSTÜ BİLGİSAYARI GEÇTİ

Microsoft'un efsane tarayıcıyı kullanımdan kaldırma kararı, aynı zamanda, tabletlerin ve akıllı telefonların çoğunun bağlantı kurmanın temel yolu olarak kişisel bilgisayar kullanımının yerini almasıyla, insanların internete erişim alışkanlıklarını nasıl değiştirdiklerinin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Her geçen gün akıllı telefon ve tabletlerin masaüstü bilgisayarların yerini aldığı belirtilirken Microsoft internet tarayıcısı pazarında sadece Edge ile yola devam etme kararı aldı.

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20/05/2021 18:19