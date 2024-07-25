26. Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası tamamlandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Naci Talat Vakfı ile CTP Lefkoşa İlçesi Gönyeli Ocak Örgütü’nün ortaklaşa düzenlediği 26. Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası’nda gösteri maçında basın ve meclis takımları karşı karşıya geldi. Turnuva sonunda Borussia FC takımı dördüncü olurken, Aliboy ise üçüncü oldu. Final maçında rakibi Aksoy Berber’i mağlup eden Erdem Torna, turnuvanın şampiyonu oldu.

Karşılaşmalar sonrası, Kıbrıs Türk Hakemler ve Gözlemciler Derneği’ne, basın mensuplarına, Meclis grubuna, Kaptan Erbay tesisleri yöneticilerine teşekkür plaketleri verildi.

Turnuvanın gol kralı Aliboy’dan Mustafa Okur olurken, en az gol yiyen kaleci ise Erdem Torna takımından Hacı Tokmak oldu. En centilmen takım ödülünü ise Masters takımı aldı.

Gösteri maçı öncesinde hayatını kaybeden spor camiasının önemli isimlerinden Süleyman Göktaş anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu öncesi konuşma yapan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Süleyman Göktaş’ın Kıbrıs Türk futbolu için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

-İncirli: “Toplumsal barış için buna ihtiyaç var”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli yaptığı konuşmada, turnuvanın gerçekleştirilmesi için emeği geçen herkese teşekkür etti.

İncirli, sporun önemine değinerek, sporun insanları birleştirme özelliği olduğuna işaret etti. İncirli, “Futbol, insanın mücadele azminin estetik görüntüsünün en güzel halidir" diye konuştu.

Dünya barışı için de sporun çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden İncirli, konuşmasında şunları kaydetti:

“Demokrasinin durumunun bu halde olduğu zamanlarda, sabırlı bir hoşgörüye ihtiyaç var. Hepimizin birbirimize göstereceği sabır ve hoşgörü, toplumsal barış için çok önemlidir. Toplumsal barış ve dünya barışı için buna ihtiyacımız var”