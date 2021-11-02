260 promil alkol tesiri altında ortalığı dağıttı

Gazimağusa’ da bugün saat 06.00 raddelerinde İsmet İnönü bulvarı üzerinde park halinde bulunan MZ 627 plakalı araca 260 promil alkol tesiri altında kaldırım üzerinde bulunan reklam bayrağı borusu ile defalarca vurup kasti hasara uğratan Ayissi Steve Christian Juniore tutuklandı.

Zanlı bugün kasti hasar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşma iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Ayhan Arabi, zanlının bugün saat 06.00 raddelerinde Gazimağusa’ da İsmet İnönü bulvarı üzerinde, 260 promil alkol tesiri altında olduğu bir esnada park halinde bulunan MZ 627 plakalı araca kaldırım üzerinde bulunan reklam bayrağının borusu ile defalarca vurduğunu ve kasti hasar yaptığını söyledi.

Sürdürülen soruşturmada zanlını başka araçlara da vurduğu, bir marketin camına da hasar verdiğinin belirlendiğine dikkat çeken tanık polis, meselenin yeni olduğunu ve şikayetçilerin tespit edilerek ifadelerinin alınması yanında hasar tespit çalışmalarının da yapılacak olması nedeniyle zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

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02/11/2021 15:30