260 Yıl Sonra En Sıcak Gün

ads ads ads ads
26/08/2023

ads
260 Yıl Sonra En Sıcak Gün

İtalya’nın kuzeyindeki Milano kentinde 1763 yılından bu yana en yüksek sıcaklık kaydedildi.
Kuzey yarım küredeki sıcak hava dalgalarının etkisi sürüyor. İtalya’da faaliyet gösteren Bölgesel Çevre Koruma Ajansı (ARPA), İtalya’nın kuzey kesimlerinde bulunan Milano kentinde 1763 yılından bu yana sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı.

Sıcaklıkların 33 santigrat dereceye çıktığı ifade edilen açıklamada, bu rekorun en son 11 Ağustos 2003’te 32.8 santigrat derece olduğu aktarıldı. İtalya’nın Lombardiya bölgesindeki bazı kasabalarda ise 22-23 Ağustos tarihleri arasında termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği ifade edildi.

26/08/2023 18:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: 260 Yıl Sonra En Sıcak Gün
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.