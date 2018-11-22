HABER KIBRIS

LTB içme suyu ulaştırma çalışmalarını sürdürüyor

LTB, Haspolat  Ağıllar Bölgesine içme suyu ulaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

ads
22/11/2018

LTB içme suyu ulaştırma çalışmalarını sürdürüyor

 

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Haspolat  Ağıllar Bölgesine içme suyu ulaştırma çalışmalarını sürdürüyor. 
LTB’den yapılan açıklamaya göre, Haspolat Ağıllar Bölgesi’ne ilk kez içme suyu verilmesini sağlayacak  Hdpe içme suyu boru döşemesi proje çalışmalarının en kısa sürede  tamamlanması hedefleniyor. 
Çalışmalar kapsamında ayrıca Haspolat Arıtma Tesisi’nin eskiyen ve yetersiz olan su hattı yenilenerek Hdpe boru döşenmesi ve bağlantıları da tamamlanmış olacak. 
Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte her iki bölgede toplam 1 buçuk kilometrelik içme su hattı döşenmiş olacak.


 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: ltb, çalışma, sürüyor, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.