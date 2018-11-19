Anime mi yoksa gerçek insan mı?

Shen, Anime karakterlerine benzeyen yüzü ve vücudu sayesinde dünya çapında üne kavuştu.Canlı anime bebeği olarak adlandırılan genç Çinli model Kina Shen'i ilk görenler oyuncak bebek mi yoksa gerçek insan mı olduğunu ayırt edemiyor.

Canlı anime bebeği olarak adlandırılan genç Çinli model Kina Shen'i ilk görenler oyuncak bebek mi yoksa gerçek insan mı olduğunu ayırt edemiyor.

O ise oyuncak bebek gibi giyinmesine yönelik eleştirilere aldırmıyor.

Kina'yı, Instagram'da ve Çin'in Twitteri olarak bilinen Weibo'da yaklaşık bir milyon kişi takip ediyor.

Şenzen'de yaşayan 26 yaşındaki Kina, bu şekilde giyinmenin kendisi için bir hobi olduğunu söylüyor