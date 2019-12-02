Özçınarlı: Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmamalıyız

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar engelli vatandaşların sıkıntılarını en aza indirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Özçınar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, etkinlikler ve bir takım çalışmalar sayesinde farkındalığın arttığını ancak yine de arzu edilen noktada olunmadığını vurguladı.

Özçınar, “Engellerin doğuştan olabileceği gibi kaza, hastalık gibi durumlarla da sonradan oluşabileceği bilinciyle hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmamalıyız. Hepimizin kuracağı empati, göstereceği saygı ve duyarlılık onların yaşam standardının yükseltilmesine ciddi katkılar sağlayacaktır” dedi.

02/12/2019 17:14