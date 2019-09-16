Cattelan'ın 6 Milyon Dolarlık Altın Klozeti Çalındı

Polis yetkilileri, soygunla ilgili olarak 66 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını ancak henüz "America" adlı klozete ulaşamadığını söyledi.

Klozet, Cattelan'ın "Zafer Seçenek Değildir" adlı kişisel sergisi kapsamında Perşembe günü sergilenmeye başlamıştı.

Polis, boruları keserek klozeti alan hırsızların sabah 04.50'de sarayı terk ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Hırsızların iki araçla kaçtıkları belirtiliyor.

Cattelan: Hırsızlar iyi performans göstermiş

Cattelan, soygunla ilgili olarak "Bu sabah bana soygunu haber verdiklerinde önce şaka sandım. Ama sonunda gerçek olduğunu anladım. Hırsızlar, filmlerdekinin aksine en değerli şeyi değil, b.ktan bir klozeti almışlardı. Soygun filmlerini her zaman sevmişimdir. Sonunda ben de filmin içinde yer aldım" dedi.