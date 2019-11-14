ad

Uranüs’ün en net fotoğrafı yakalandı

Güneşe yakınlık sıralamasına göre 7. sırada bulunan Uranüs gezegeninin yeni bir görüntüsü paylaşıldı

ads
14/11/2019

ads
Uranüs’ün en net fotoğrafı yakalandı

Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalanan ve NASA tarafından paylaşılan Uranüs’ün yeni görüntüsü, gezegenin dönme hareketini benzersiz bir biçimde ortaya koydu.

Bilim ve Gelecek tarafından aktarılan habere göre, NASA tarafından paylaşılan fotoğrafta, Uranüs’teki fırtınalar görülüyor.

Bu fırtına, bu dev buzul gezegeni üzerindeki mevsimsel değişikliklere bağlı olarak gözlenen atmosferik akışlara yanıt olarak oluşuyor.

14/11/2019 10:33
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, uranüs, fotoğraf
MANŞETLER

HK TEKNOLOJİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.