Uranüs’ün en net fotoğrafı yakalandı

Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalanan ve NASA tarafından paylaşılan Uranüs’ün yeni görüntüsü, gezegenin dönme hareketini benzersiz bir biçimde ortaya koydu.

Bilim ve Gelecek tarafından aktarılan habere göre, NASA tarafından paylaşılan fotoğrafta, Uranüs’teki fırtınalar görülüyor.

Bu fırtına, bu dev buzul gezegeni üzerindeki mevsimsel değişikliklere bağlı olarak gözlenen atmosferik akışlara yanıt olarak oluşuyor.

14/11/2019 10:33