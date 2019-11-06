BKP Genel Sekreteri Sonüstün, Yarın Brüksel’e Gidiyor

BKP’den verilen bilgiye göre, dünyanın çeşitli ülke temsilcilerinin siyasi, ekolojik, çevre ve kadın haklarının tartışılacağı Forum’da, Genel Sekreter Salih Sonüstün, bölgemiz ve ülkenin içinde bulunduğu son siyasi gelişmelerle ilgili sunum yapacak. Sonüstün, 11 Kasım’da yurda dönecek.

06/11/2019 17:19