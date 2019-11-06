ad

BKP Genel Sekreteri Sonüstün, Yarın Brüksel’e Gidiyor

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Avrupa Sol Parti ve bileşenlerinin organize ettiği, 3. Avrupa Forumu’na katılmak için yarın Brüksel’e gidiyor

ads
06/11/2019

ads
BKP Genel Sekreteri Sonüstün, Yarın Brüksel’e Gidiyor

BKP’den verilen bilgiye göre, dünyanın çeşitli ülke temsilcilerinin siyasi, ekolojik, çevre ve kadın haklarının tartışılacağı Forum’da, Genel Sekreter Salih Sonüstün, bölgemiz ve ülkenin içinde bulunduğu son siyasi gelişmelerle ilgili sunum yapacak. Sonüstün, 11 Kasım’da yurda dönecek.

06/11/2019 17:19
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, sonüstün, bkp, brüksel
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.