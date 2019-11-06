BKP Genel Sekreteri Sonüstün, Yarın Brüksel’e Gidiyor
Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Avrupa Sol Parti ve bileşenlerinin organize ettiği, 3. Avrupa Forumu’na katılmak için yarın Brüksel’e gidiyor
06/11/2019
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BKP’den verilen bilgiye göre, dünyanın çeşitli ülke temsilcilerinin siyasi, ekolojik, çevre ve kadın haklarının tartışılacağı Forum’da, Genel Sekreter Salih Sonüstün, bölgemiz ve ülkenin içinde bulunduğu son siyasi gelişmelerle ilgili sunum yapacak. Sonüstün, 11 Kasım’da yurda dönecek.