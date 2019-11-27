İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

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27/11/2019

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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait El-Kadisiyye ismi verilen bir noktaya peş peşe 6 saldırı düzenledi.

Can kaybı yaşanmayan saldırıya ilişkin İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e 2 roket atıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

27/11/2019 10:30
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TAGS: İsrail’den, Gazze’ye, hava, saldırısı, HABER, KIBRIS,
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