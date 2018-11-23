'Tiroid Kanserinde Güncel Yaklaşımlar' konferansı yarın

Kıbrıs Türk Tabipler Odası, Kıbrıs Türk Genel Cerrahi Derneği ve Kıbrıs Türk Endokrinoloji Derneği organizasyonunda “Tiroid Kanserinde Güncel Yaklaşımlar” konferansı düzenleniyor.

Kıbrıs Türk Tabipler Odası’ndan verilen bilgiye göre, konferans yarın saat 15.00’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği binasında yer alacak.

Konferansta, Prof. Dr. Volkan Genç (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D.), Uzm. Dr. Osman Köseoğluları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı), Uzm. Dr. Umut Maraşuna (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı) ve Uzm. Dr. Şebnem Aydın (Nükleer Tıp Uzmanı) birer sunum gerçekleştirecek.



