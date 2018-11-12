Türkiye’den 4 ülkeye daha vize kolaylığı!

Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Libya vatandaşlarına süreli vize muafiyeti getirildi.

Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, 4 ülke vatandaşlarına süreli vize muafiyeti getirildi.

Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Libya’nın vatandaşlarına süreli vize muafiyeti uygulanacak.

Kararla, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Libya vatandaşlarının her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik ziyaretlerinde vize istenmeyecek.

Kararla ayrıca Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde, her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla 30 gün olan vizesiz kalış süreleri de 90 güne çıkarıldı.