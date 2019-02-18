Meksika'da silahlı çatışma: 6 ölü, 3 yaralı
Meksika'nın başkenti Meksiko'da çıkan silahlı çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
18/02/2019
Meksika'nın başkenti Meksiko'da çıkan silahlı çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Savcılıktan yapılan açıklamada, Meksiko'nun Iztapalapa ilçesindeki sokak partisinde silahlı çatışmanın çıktığı belirtildi. Çatışmada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.