Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, 2 Ombudsman raporunu onayladı

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan, iki Ombudsman raporunu görüşüp ikisini de onayladı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, buna ilaveten, komite, gündeminde yeralan iki dilekçeyi de görüşüp karara bağladı, gündeminde yer alan diğer dilekçeleri ise ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecek.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına davetli olarak, Ombudsman Emine Dizdarlı’nın yanı sıra, Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe Başkanlığındaki Komite toplantısına,UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Dr.Ali Pilli, UBP Milletvekili Sunat Atun, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli katıldı.

(TAK)