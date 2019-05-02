KKTC Milli İradeye Saygı Platformu ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği girişimleriyle başlayan yardım kampanyası kapsamında Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi için 4 bin TL toplandı ve Merkez sorumlusu Filiz Zihni’ye teslim edildi.

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu ile Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Talip Sancar, yaptığı açıklamada, “Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nin yardım çağrılarına duyarsız kalmayan iş insanı ve hayırsever vatandaşlar yardım elini uzattı. Kurumun ayakta kalabilmesi, engellilerin hayata bağlanması adına yardımlarımız sürecek” dedi.

Talip Sancar’ın verdiği bilgiye göre, merkez için yardımda bulunan kişi ve kuruluşlar şöyle:

“Milli İradeye Saygı Platformu adına Talip Sancar, Aladağ İnşaat adına Mustafa Aladağ, Tütün Fabrikası adına Mustafa Tıngır, Ya Beleş Alsancak adına Songül Avcı, Güvenir İnşaat adına Niyazi Güvenir, Bilge Baklava Sarayı adına Mehmet Bulanık ve Öğretmen Cemal Sarıca.”