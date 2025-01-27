27-28 Ocak Şehitleri için anma töreni düzenlendi

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27/01/2025

27-28 Ocak Şehitleri için anma töreni düzenlendi

Kıbrıs Türk halkının, İngiliz Sömürge Yönetimi'ne karşı 27-28 Ocak 1958’de verdiği mücadelede şehit düşenler için bugün Küçükkaymaklı Mezarlığı’nda tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Anma töreni saat 09.30’da saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile eşliğine bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Din görevlisi tarafından dua okunmasının ardından tören, şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Şehitler için akşam namazı ve yatsı namazı arasında Yenişehir Şehitler Camiinde mevlit okutulacak.

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TAGS: haber, kıbrıs, 27-28 Ocak Şehitleri
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