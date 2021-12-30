27 Aralık Atatürk koşusunda şampiyonluk geldi

27 Aralık Atatürk koşusuna katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül başarılı sonuç elde etti. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen 86.Büyük Atatürk koşusu 10 KM yol yarışında Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takımında yer alan başarılı atletimiz Hakan Tazegül takım halinde birinci oldu.

KKTC Bayrağını Gururla Dalgalandırıyorum

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya geldiği Dikmen mevkiinde başlayan 10 kilometrelik yol yarışına katılan başarılı sporcumuz Hakan Tazgül’ün de yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takım birinci olurken, İzmir Büyük Şehir Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Sağlık Birimleri Üniversitesi Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül, katılmış olduğu yarışlarda Bayrağımızı gururla heryerde dalgalandırmaya devam ediyor.

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30/12/2021 16:24