27 Aralık Atatürk Yol Koşuları İskele'de yapıldı
09/01/2025
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen geleneksel 27 Aralık Atatürk Yol Koşuları, bugün İskele'de yapıldı.
Koşular, Ecevit Meydanı’nda düzenlenen törenle başladı. Altı farklı kategoride gerçekleştirilen yarışlara, bölge okullarında öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler katıldı.
Yarışların tamamlanmasıyla, dereceye giren öğrencilere ve okullara ödülleri törenle takdim edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre sonuçlar şu şekilde:
Ferdi sıralama
(800 m) Minik Kızlar: 1. Varvara Hancharyk, 2. Derinsu Berger, 3. Sura Duran
(1000 m) Minik Erkekler: 1. Maksim Avtomonov, 2. Fezli Ali Altıoğlu, 3. Emir Aydenk
(1500 m) Yıldız Kızlar: 1. Avjin Dağ, 2. Acıbesu İflazoğlu, 3. Azra Akdeniz
(2000 m) Yıldız Erkekler: 1. Berat Milli, 2. Mehmet Yiğen, 3. Mustafa Dede
(2000 m) Genç Kızlar: 1. Hatice Tilki, 2. Alivya Lenis İmam, 3. Mercan Çiçek
(3000 m) Genç Erkekler: 1. Hasan Hüseyin Ölmez, 2. Rasım Çalış, 3. Ahmet Kuran
Takım sıralaması
Minik Kızlar: 1. Dr. Suat Günsel İlkokulu İskele, 2. Ziyamet İlkokulu, 3. Çayırova İlkokulu
Minik Erkekler: 1. Şht. İlker Karter İlkokulu, 2. Dr. Suat Günsel İlkokulu İskele, 3. Yenierenköy İlkokulu
Yıldız Kızlar: 1. Erenköy Lisesi, 2. İskele EVKAF TMK, 3. Bekirpaşa Lisesi
Yıldız Erkekler: 1.Mehmetçik Ortaokulu, 2. İskele EVKAF TMK, 3. Polatpaşa Lisesi
Genç Kızlar: 1. Bekirpaşa Lisesi, 2. Erenköy Lisesi, 3. Polatpaşa Lisesi
Genç Erkekler: 1. Bekirpaşa Lisesi, 2. İskele EVKAF TMK, 3. Polatpaşa Lisesi