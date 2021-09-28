27 Eylül- 3 Ekim haftalık burç yorumları

Bazı balık burçları ifade edemediği düşüncelerine ve duygularına saplantılı kalabilir. Geçmiş deneyimleri duygu dünyasında değişikliğe neden olabilir. Yengeç burcunun ise bu hafta uyku düzeni değişecek. İşte 27 Eylül- 3 Ekim haftası Astrolog Merve Rençber’in Oğlak, Terazi, Yay, Kova, Başak, Balık, Aslan, Akrep, İkizler, Yengeç, Koç ve Boğa burcu yorumları…

KOÇ

Bu hafta Merkür retro hareketine başlamak üzere durağan pozisyonda olacak. Bu gezegen geçişinin burcunuza etkileriyle hafta başından itibaren iş ve özel hayatınızdaki insanlarla ilişkilerinizde anlaşmazlıklar ve fikir ayrılıklarıyla karşılaşabilir ve uzlaşma noktasında daha özenli olmanız gerekebilir. Yanlış anlama ve anlaşılmalar yaşayabilir, iletişim eksikliğinden kaynaklı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İş hayatındaki çalışmalarınızda ve yazışmalarınızda daha titiz ve özenli olmak gerekebilir. Eski işlerin üzerinden geçebilir, geriye dönerek karmaşaları çözebilirsiniz. Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme konularıyla ilgilenebileceğiniz bir hafta. Cuma gününden itibaren karmaşa ve tıkanıklıklar yavaş yavaş çözülmeye başlayacaktır. Bu hafta bazılarınız için geçmiş bir ilişki, eski bir dostluk veya eski partner gündeme gelebilir, ortaya çıkabilir. Geçmişe özlem duyduğunuzu hissedebilir, eskiden ziyaret ettiğiniz yerlere gidebilirsiniz. Taşınma gündemleri ve davalar ise daha karmaşık ilerleyebilir.

BOĞA

Bu hafta Merkür retro hareketine başlamak üzere durağan pozisyonda olacak. Bu gezegen geçişinin burcunuza etkileriyle hafta başından itibaren günlük işlerinizde ve çalışma ortamınızda bazı bekleyişler ve aksamalarla karşılaşabilirsiniz. Yeni işlere başlamak için enerjiler beklediğiniz kadar destekleyici çalışmayacaktır. Yarım kalmış, aksamış işleri tamamlamak, yapılmış işlerin üzerinden geçmek, detaylı araştırmalar içine girmek adına çok daha uygun bir hafta olacak. Çalışanlarınız ve altınızdaki insanlarla ilgili meselelerle uğraşmanız gerekebilir. Grup ve ekip çalışmalarında öne çıkabilirsiniz. Beden sağlığınız ise kısa süreli hassasiyetlere açık olabilir. Hava değişimlerine ve bulaşıcı hastalıklara karşı dikkat edin. Diyete ve spora başlamak için uygun bir hafta olmayacaktır. Bu hafta kendinizi geliştirmeye odaklanmalı, dış koşullarla meşgul olmak yerine kendinizi merkeze almalısınız. Cuma günü bir hedefinize ulaşabilir, rahatlayacağınız bir gelişme ile karşılaşabilirsiniz. Üstlerinizle iş birliği yapabilirsiniz.

İKİZLER

Bu hafta Merkür retro hareketine başlamak üzere durağan pozisyonda olacak. Bu gezegen geçişinin burcunuza etkileriyle hafta başından itibaren yaşamdan keyif alma noktasında hızlı duygu değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Geçici duygular içinde olabilir, geçmişe dair sorgulamalar yapabilirsiniz. Anılar ve hatıralar zihninizde canlanabilir. Eski ilişkilerinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz. Merkür'ün etkileriyle geçmişteki bir ilişkinizi yeniden denemek adına eski partnerinize bir adım atabilir veya geçmişteki partnerden dönüş alabilirsiniz. Evli İkizler burçları için gebelik ve çocuklarla ilgili gündemler ön planda olabilir. Çocuk sahibi olmaya dair düşünceler içinde olabilir ve netleşmekte zorlanabilirsiniz. Bu hafta Cuma gününe dek uzun vadeli kararlar almak için aceleci olmayın. Kararsızlıklarınızda kendinizi zorlamayın. Şartlara göre hareket edin. Mutlu olmak var olduğunuz anın güzelliklerini fark edebilmenizle olacaktır. Mutluluğu geleceğe ertelemeyin. Perşembe ve Cuma günlerinde kadersel fırsatlar ve desteklerle karşılaşabilirsiniz.

YENGEÇ

Bu hafta Merkür retro hareketine başlamak üzere durağan pozisyonda olacak. Bu gezegen geçişinin burcunuza etkileriyle hafta başından itibaren eviniz ve ailenizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Aile ilişkilerinde hassasiyetler, alınganlıklar ortaya çıkabilir fakat çoğu sorun geçici ve kısa süreli olacaktır. Çoğunlukla haftanın ikinci yarısında bu dargınlıkları gidebilirsiniz. Aile üyelerinin kendi hayatlarında oluşan meseleler için de yardımcı olabilir ve elinizden geleni yapabilirsiniz. Merkür'ün pozisyonu ile Cuma gününe dek hayatınızda önemli bir bitiş veya başlangıç kararı almamanız faydanıza olacaktır. Bilinçaltı konuları, rüyalar yoluyla mesajlar, uyku düzeninizdeki farklılıklar da hafta boyunca ön planda olacaktır. Haftanın ikinci yarısında maddi konularda sağlam ve kalıcı gelişmeler karşınıza gelecektir. Bugünlerde içe dönmek, yakın ilişkilerinizle ilgilenmek fakat merkezde kendinizi tutmak faydanıza olacaktır. Zaman zaman içinize dönebilir ve geçmişi yad edebilirsiniz. Fakat çoğu duygunuzu kendi içinizde yaşayabilirsiniz.

ASLAN

Bu hafta haftanın ilk gününde Balık burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın burcunuza etkileriyle hafta içerisinde krediler, vergiler, zorunlu ödemeler ve borçlanmalarla ilgili süreçlerle meşgul olabilirsiniz. Alacak-verecek hesapları yapabilir, borçlanma ve taksitlerle satın alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Unutulmuş ödemeler de bugünlerde karşınıza gelebilir. İş hayatında ise araştırma, geliştirme ve değişiklik başlıkları öne çıkabilir. Sağlığınız için zararlı şeyleri hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bu hafta yaşamınızın her alanında önce kendinize dönmeniz, kendi yönünüzü belirlemeniz ve kendi değerinizi bilmeniz anahtar olacak. Bu konulardaki netlik ve sağlamlığınız, koşulların istediğiniz şekilde hazırlanmasına aracı olacaktır. Yetersizlik duygusu, öz eleştiride aşırılıklar ise bu hafta kendinizi daha çok aşağıya çekmenize neden olur. Finansal konularda karmaşanın içinden çıkıp bir güç elde edebileceğiniz günler. Hayat koşullarınız adım adım iyiye gidiyor. Sabrı kaybetmeyin.

BAŞAK

Bu hafta Merkür retro hareketine başlamak üzere durağan pozisyonda olacak. Bu gezegen geçişinin burcunuza etkileriyle hafta başından itibaren geçmişi olan konularla, bir süredir devam eden meselelerinizle ilgileneceksiniz. Özellikle finansal konularla bağlantılı meselelerinizi çözmek adına harekete geçebilirsiniz. Gerekli veya zorunlu harcamalarınızı gerçekleştirebilir, para trafiğini yönetme ve gelir-gider dengesini sağlama konusunda kaygılı olabilirsiniz. İlişkilerinizde beklentileriniz ve elde etmek istedikleriniz sizin için daha önemli hale gelebilir. Mükemmeliyetçi yanınızın Merkür retronun etkileriyle hem kendinize hem insanlara karşı daha çok çalışabileceği günlerdesiniz. Öz eleştiride takılmak yerine yeteneklerinizi daha fazla kullanma ve sergilemeye odaklanın. Perşembe ve Cuma günlerinde iş hayatında, kariyeriniz adına kısa veya uzun vadeli başarılar ve şanslar gelebilir. İşler daha kolay ilerleyebilir. Sorunsuz ilerlemesini istediğiniz işleri bugünlerde gerçekleştirebilirsiniz.

TERAZİ

Bu hafta Merkür retro hareketine başlamak üzere durağan pozisyonda olacak. Merkür sizin burcunuzda retro harekette olacağı için bu retro sürecini en yoğun hisseden ve yaşayan burçlardan biri olacaksınız. Hafta başından itibaren dış görüntünüzle, sağlığınızla ilgilenebilir; kendinize odaklanmaya başlayabilir ve hem iş hem özel hayatınızda kendinizi merkeze alabilirsiniz. Kişisel gelişim konularıyla ilgilenmek adına oldukça güzel bir hafta. Hatalarınızı, eksiklerinizi daha iyi görebileceksiniz. Beklentinizi karşılamayan insanlardan ve ortamlardan kısa veya uzun vadeli olarak uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Arkanızdan dönen bazı durumların da önünüze geldiğini görebilirsiniz. Bu hafta önemli işleri başlatmak için aceleci olmayın, mümkünse uzun vadeli sözler vermeyin ve geleceğe dair keskin kararlar almayın. Yaşamın sürprizlerinin nereden geleceğini kestiremeyeceğiniz günler. Hayatın sürprizlerine açık olun. Eğitim hayatı veya yurtdışı konularıyla ilgili süregelen bir tıkanıklığınız Perşembe ve Cuma günlerinde çözülebilir.

AKREP

Bu hafta Merkür retro hareketine başlamak üzere durağan pozisyonda olacak. Bu gezegen geçişinin burcunuza etkileriyle hafta başından itibaren rüyalarınızın daha sık etkisinde kalabilir, rüyalarınız üzerine kafa yorabilirsiniz. Zaman zaman rüyalar yoluyla mesajlar alabilirsiniz. Uyku düzeniniz ise zihinsel yoğunluğunuzdan etkilenebilir. Finansal konularda, bankacılık işlerinizde, borçlanma ile yapacağınız harcamalarınızda bu hafta daha temkinli ve titiz olun. Karışıklıklar ve gecikmeler olabilir. Haftanın ikinci yarısında aşk ilişkilerinizde barışmalar ve geçmişi tekrar deneme, sizi anlayan ve aynı duyguları hissedebileceğiniz kişilerle bir arada olma hali söz konusu olabilir. Süregelen aşk ilişkinizin ise geleceğine dair hayaller, tasarılar, beklentiler ortaya çıkabilir. Bugünlerde büyük hayallerden, uzun vadeli planlardan uzak durmalı ve daha kısa vadeli planlarla hareket etmelisiniz. Çocuklarınızın sağlığı adına destekler alabilirsiniz. Hafta sonuna doğru şifa enerjisi çalışmaya başlıyor.

YAY

Bu hafta Merkür retro hareketine başlamak üzere durağan pozisyonda olacak. Bu gezegen geçişinin burcunuza olan etkileriyle hafta başından itibaren arkadaşlık ilişkilerinizde dengelerin değiştiğini hissedebilir, görebilirsiniz. Daha yakın ve sık iletişimde olduğunuz bazı kişilerle dönemsel olarak mesafeleşebilirken uzaklardaki kişilerle daha sık iletişimde ve paylaşım halinde olabilirsiniz. Eski dostlar, aşk-arkadaşlık arasında kalmış ilişkiler retronun etkileriyle ortaya çıkabilir. Kariyeriniz ve geleceğinizle ilgili bazı düşünceleriniz, tercihleriniz değişmeye başlayabilir. Bu hafta dava açmak, yasal süreçler başlatmak sürecin daha uzun veya karmaşık ilerlemesine işaret edebilir. Cuma gününden itibaren bu başlangıçları yapmanız için daha sakin bir gökyüzü ortaya çıkacak. Bazı yasal anlaşmazlıklar arabuluculukla çözülebilir. Kadınlarla ilişkilerinizde daha kontrollü olun. Kıskançlıklar, negatif enerjiler, manipülatif tavırlar söz konusu olabilir. Değerli eşyalarınızı daha iyi korumaya çalışın ve önemli verilerinizi yedeklemeye özen gösterin.

OĞLAK

Bu hafta Merkür retro hareketine başlamak üzere durağan pozisyonda olacak. Bu gezegen geçişinin burcunuza etkileriyle hafta başından itibaren iş hayatınız ve sorumluluklarınızla meşgul olacak, zor bir işi çözmek ve tamamlamakla ilgileneceksiniz. İş arkadaşlarınız ve yöneticilerinizle iletişiminizde daha stratejik ve profesyonel olmak faydanıza olacaktır. Kronik rahatsızlıklara sahip olanlar haftanın ilk üç gününde daha temkinli olabilirler. Maddi konularda sıkışıklık ve kaygı yaşayan Oğlaklar için haftanın ikinci yarısında yardımlar ve fırsatlar ortaya çıkabilir. İlişkilerinizden yana bir önceki haftanın gerilimi arkada kalmaya başlıyor. Sorunlu ilişkilerde kopuşlar veya sorunun kapanışı söz konusu olacaktır. Hem iş hem özel hayatınızda maddi ortaklıklar, ortak maddi planlamalarla ilgili daha temkinli olun. Eşiniz veya partnerinizin eline yüklü bir kazanç geçebilir veya önemli bir maddi sıkışıklığı akılcı davranarak çözebilir. Bazı Oğlaklar yalnızlık hissi veya takıntılar ile geçmişteki partnere bir adım atabilir.

KOVA

Bu hafta Merkür retro hareketine başlamak üzere durağan pozisyonda olacak. Bu gezegen geçişinin burcunuza etkileriyle hafta başından itibaren yeni kararlar, yeni planlar içinde olmak isteyebilirsiniz. Yeni hevesler, yeni meraklar içinde olabilir; bir eğitim ve kursa başlamak isteyebilirsiniz. Başvurularınız ve resmi işlerinizde var olan aksaklıklar sonlanabilir. Fakat yeni başvurularınızı Cuma günü ve sonrasına bırakmanız daha hızlı ilerleyebilmenizi sağlayacaktır. Daha önce ilgilendiğiniz ve yarım bıraktığınız hobilerinize geri dönebilirsiniz. Finansal planlamalarınızda kontrollü olmanız gereken bir dönem başlıyor. Giderler ve gelirler arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Bu hafta zaman zaman hayatınızı, geleceğinizi, koşullarınızı sorgulayabilir ve gözden geçirebilirsiniz. Geçmişte kalmış bazı insanları merak edebilir, uzaklardaki kişilerle telepatik durumlar yaşayabilirsiniz. Akrabalar, eşin akrabaları ile ilgili gündemler ortaya çıkabilir.

BALIK

Bu hafta Merkür retro hareketine başlamak üzere durağan pozisyonda olacak. Bu gezegen geçişinin burcunuza etkileriyle hafta başından itibaren yeni hevesler, alternatif fikirler ve fikir değişiklikleri yaşayabilirsiniz. İnsanların fikirleri, yaklaşımları ve tavırları duygu ve düşüncelerinizi daha anlık olarak değiştirebilir. Etki altında kalmak ile etki altında bırakmak daha sık yaşanan durumlar olacaktır. Bazılarınız bugünlerde duygularını veya düşüncelerini kendine saklamak isteyebilir. İfade edemediği duygu ve düşüncelerde takılı kalabilir. Geçmiş deneyimler, içinizde kaldığını hissettiğiniz durumlar duygu dünyanızda bir değişime neden olabilir. Spiritüel konulara merakınız artarken, geleceğe dair daha çok şey bilmek ve görmek isteyebilirsiniz. Meditatif çalışmalar yapabilir, sezgilerinize kulak verebilir, rüyalar yoluyla mesajlar alabilirsiniz. Özellikle Çarşamba, Perşembe, Cuma günlerinde yaşam size pek çok mesaj verecektir. Bir barışma sağlama arzunuz varsa Perşembe günü adım atabilirsiniz.

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28/09/2021 09:51