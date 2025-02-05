27 katlı bu yapı plaza değil, bir kişinin evi: Dünyanın en pahalısı, içinde kar odası bile var

Reliance Industries şirketinin başkanı ve Hindistan’ın en zengin petrol milyarderi Mukesh Ambani’ye ait olan bu devasa gökdelen, adeta bir saray gibi... Görenlerin ilk bakışta rezidans veya plaza sandığı bu yapı aslında yalnızca bir kişinin evi... 400 bin metrekarelik alana yayılan yapı; bir tapınak, sinema salonu, spa, yüzme havuzu ve dokuz yüksek hızlı asansör gibi lüks detaylara sahip.

HİNDİSTAN'DA YAPAY KAR YAĞDIRIYOR

Antilia’nın en dikkat çekici özelliği kar odası. Mumbai’de sıcaklık bilindiği kadarıyla 7.4°C’nin altına hiç düşmemiş olmasına rağmen, bu özel odada duvarlardan yapay kar yağdırılıyor. Sıcak ve nemli iklimde serinlemek isteyen Ambani ailesi için inşa edilen bu alan, malikanenin en ilginç bölümlerinden biri.

ÜÇ HELİKOPTER PİSTİ VE 168 ARAÇLIK GARAJ

Lüks otomobillerden oluşan devasa bir koleksiyona sahip olan Ambani; Mercedes Benz Maybach Ferrari, Bentley, Tesla, Rolls Royce gibi markalardan oluşan 168 araçlık bir garaja sahip. Binanın altı katı tamamen otopark olarak tasarlanmış durumda. Ayrıca üç helikopter pisti bulunuyor.

GECEKONDULARIN ARASINDA YÜKSELMESİ TARTIŞMA SEBEBİ

Chicago merkezli Perkins&Will tarafından tasarlanan bina, asılı bahçeler ve cam panellerle süslenmiş dikey bir bahçe görünümünde. Her bir kat, standart bir binanın iki katı yüksekliğinde yapılarak ferah bir yaşam alanı sağlıyor.

Ayrıca 8 büyüklüğündeki depremlere dayanabilecek şekilde inşa edilen Antilia, güvenlik önlemleri nedeniyle Christopher Nolan’ın "Tenet" filmine set olarak düşünüldü. Antilia, Mumbai'nin göbeğinde bir zenginlik sembolü olarak yükselirken, Dharavi gecekondu bölgesine komşu olması nedeniyle de büyük tartışmalara yol açıyor.