27 kilo Yunanistan menşeli marihuana

Atina’dan Güney Kıbrıs’a giden 33 yaşındaki Yunan vatandaşına ait bagajlarda Larnaka Havaalanı’nda yapılan aramada piyasaya sürülmeye hazır 27 kilo marihuana ele geçirildi.

Rum polisi, 33 yaşındaki Yunan’ın, Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a sistemli şekilde uyuşturucu transfer eden bir çetenin üyesi olduğuna inanıyor.

Politis’in haberine göre adı açıklanmayan Yunan’ın tasarrufunda, her biri 215 gram marihuana bulunan toplam 127 naylon poşet (toplam 27 kilo 305 gram) ele geçirildi. Bunun, 2021’de Larnaka Havaalanı’nda saptanan en büyük miktardaki uyuşturucu olduğu belirtildi. Rum polisinin, hakkında 8 gün tutukluluk emri aldığı Yunan’ın Atina’dan Larnaka’ya seyahati konusunda Europol’den yardım isteyeceği de habere eklendi.

YURT DIŞINDAN KARGO İLE HİNT KENEVİRİ

Alithia ise Baf’ta dün öğlen saatlerinde 37 yaşındaki kişinin aracında yapılan aramada yurt dışından ithal edilen ve bir kargo şirketinden teslim alınmış iki pakette toplam 5 kilo ağırlığında Hint keneviri saptadığını, kişi hakkında mahkemeden 8 gün tutukluluk emri alındığını yazdı.

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14/04/2021 15:19