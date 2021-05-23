27 kişi yasağı ihlal etti 11 kişi oyun oynarken yakalandı!

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 22-23 Mayıs tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 27 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinde toplanan 4 kişinin okey oynamak suretiyle diğer bir iş yerinde ise toplanan 7 kişinin ise kağıt oyunu ve tavla oynamak suretiyle yasal emirlere riayet etmedikleri tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve iş yeri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

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23/05/2021 09:36