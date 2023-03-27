27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası...

Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği (KTKD), 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında 59. Kütüphane Haftası nedeniyle Türkiye’de deprem bölgelerinde kurulan çadır kütüphanelerine destek kararı aldı.

KTKD hafta nedeniyle bir mesaj yayımlayarak herkesin kütüphane haftasını kutladı.

Mesajda, şu ifadeler yer aldı:

“Son yıllarda yaşanan olumsuzlukları göz önüne aldığımızda bilginin ve bilimin ne kadar önemli olduğunu, acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalsak da bir kez daha öğrenmiş olduk. Buna paralel olarak ilkçağlardan beri bilginin korunduğu, saklandığı ve bilimin üretildiği yerler olan kütüphane ve arşivler de eğitimin nasıl bir mihenk taşı olduğunu bizlere göstermiştir.

Bu kütüphane haftasında başta yaşanan deprem felaketinde kaybettiğimiz bütün canları, Şampiyon Melekler Takımı’nın her bir öğrenci, öğretmen ve velilerini, geçen yıl kaybettiğimiz ve hiçbir zaman unutmayacağımız meslektaşımız Aydın İleri’yi ve bu yılın başında aramızdan ayrılarak hepimizi derinden üzen meslektaşımız Hasan Emre Akbayrak’ı rahmet ve özlemle anıyoruz”.

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27/03/2023 10:13