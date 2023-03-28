27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi

“27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinlikler düzenlendi. Gün nedeniyle birçok tiyatro perdelerini ücretsiz olarak açtı.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, tek perdelik komedi oyun “Paraya Hayır”la seyirciyle buluştu.

Oyun öncesinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ekibi 27 Mart Dünya Tiyatro Günü bildirisini okuyarak, seyirciyle paylaştı.

Türkiye’de 1999’da ve 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlere dikkat çekilen söz konusu bildiride, paramparça olmuş, yaşam ışığı sönmüş şehirlerde karanlığı ve aydınlığı yırtan sözün “sesimi duyan var mı?” olduğu anımsatıldı.

Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybedenlerin isimlerine de yer verilen bildiride, “Bu yıl perdelerimizi adalet için açıyoruz, bu cinayetlerin failleri yakalanana kadar da susmayacağız, buradayız” denildi.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu “Kuş Albay” da, dün akşam seyirciyle buluştu.

Bulgar yazar Hristo Boytchev’in yazdığı, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hakan Elmasoğlu’nun yönettiği “Kuş Albay” oyunu Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde prömier yaptı.

Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu da ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ adlı oyunu sahneledi.

Yoğun ilgi nedeniyle ikinci gösterimi 31 Mart saat 20.30’da Gine Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleşecek olan oyun için biletler, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Danışma Bölümünden temin edilebilecek.

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28/03/2023 08:53