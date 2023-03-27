27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedir? Dünya Tiyatro Günü niye kutlanıyor?

Dünya çapında coşkuyla kutlanan bugün boyunca, birçok sanat grubu ve tiyatro kapılarını izleyicilerine ücretsiz açıyor ya da çeşitli jestler yapıyor. Peki, Dünya Tiyatro Günü nedir? Dünya Tiyatro Günü neden kutlanır?

İlk kez 1961 yılında kutlanmaya başlayan Dünya Tiyatro günü o tarihten bu yana her yıl 27 Mart'ta tüm dünyada çeşitli tiyatro dernekleri ve sanat çevreleri tarafından kutlanıyor. İşte 27 Mart Dünya Tiyatro Günü hakkında merak edilen her şey...

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilk defa 1961 yılında kutlanmaya başlayan Dünya Tiyatro Günü o günden beri aralıksız olarak kutlanıyor. Her yıl 27 Mart günü ITI merkezleri ve dünya çapında tiyatro grupları tarafından pek çok ulusal ve uluslararası etkinlikle kutlanmaktadır. Bu özel günde gelenekselleşen bir uygulama da, dünya çapında başarı kazanmış bir tiyatro oyuncusu, yönetmeni veya yazarın yazdığı evrensel bildirgedir. İlk bildirge 1962’de Fransız Jean Cocteau tarafından yazılmıştır.

Dünya Tiyatro Günü'nü kutlama fikri 1961 yılında o dönemki ITI başkanı olan Arvi Kivimaa tarafından önce Finlandiya sonra Avusturya'da yapılan 9. ITI Konferansında ortaya atıldı. Bu fikir İskandinav ülkelerinden gelen desteğin de etkisiyle uygulanmaya başlandı. Dünya Tiyatro Günü kabul edildikten sonra her yıl Paris’te 1962 tarihli Uluslar Tiyatrosu’nun (Theatre of Nations) da açılış günü olan 27 Mart günü, ITI’nin dünya çapındaki merkezlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

27 Mart günü her ülkenin tiyatro sanatçıları tarafından hazırlanan bir bildiri sahnelerde okunur. İlk bildiri 1962’de Jean Cocteau tarafından yazılmıştır. Ülkemizde ise tiyatro ile ilgili ilk ulusal bildiriyi, Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Muhsin Ertuğrul kaleme almıştır.

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Dünya Tiyatro Günü, tiyatro dünyasındaki insanlar için sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olarak görülmektedir. Dünya Tiyatro Günü’nde yapılan etkinlikler, uluslararası işlevlerinin yanı sıra ulusal ve bölgesel tiyatro gruplarının bir araya gelmesinde de rol oynamaktadır.

"KKTC'de tiyatro bugün ücretsiz"

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu '27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde "Paraya Hayır" oyununu tiyatro severler için ücretsiz sahneleyecek. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenecek olan tek perde ve komedi olan "Paraya Hayır" oyunu saat 20.00'de başlayacak.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yeni oyunu “Kuş Albay”, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde seyirciyle buluşuyor.

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27/03/2023 10:28