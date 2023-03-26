27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesi ile Gülsen Tuncer Kıbrıs'a geliyor
26/03/2023
Türk tiyatro, dizi, sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen Gülsen Tuncer 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesi ile Kıbrıs’a geliyor.
Birinci Sanat ve İpek Denizli Sanat Evi’nin davetlisi olarak adaya gelecek Gülsen Tancer, yarın akşam 18.00’de Taşkınköy’deki Birinci Plaza Kıbrıs Genç TV binası Meral Tekin Birinci salonunda yer alacak etkinliğe katılacak.
Koordinatörlüğünü Feyzan Korur ve Ertaç Hazer’in yapacağı etkinliğin ardından, tiyatroya verdiği hizmetlerinden ötürü Gülsen Tuncer’e yaşam boyu meslek hizmet onur ödülü verilecek.
Etkinlikte ayrıca Doğan Erçağ, Çetin Özen, Osman Alkaş ve Deniz Çakır’a yaşam boyu meslek hizmet onur ödülü verilecek.